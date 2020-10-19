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В Москве могут ввести QR-коды для посещения ресторанов
QR-коды могут ввести, если покажет эффективность система регистрации для входа в московские ночные клубы и бары,

В Москве могут ввести QR-коды для посещения салонов красоты, непродовольственных магазинов и ресторанов. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг, первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк в интервью Дмитрию Левицкому, опубликованному в Instagram.

Отмечается, что QR-коды могут ввести, если покажет эффективность система регистрации для входа в московские ночные клубы и бары, которая начала работу с 19 октября, то аналогичные меры применят в других заведениях. В развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 утра теперь можно попасть при регистрации номеров телефонов по QR-коду или по смс.

Для этого при входе нужно отсканировать код, перейти по ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через сайт mos.ru. Также можно отправить смс на номер 7377. Ответным сообщением придет подтверждение, которое надо показать при входе.

Если у кого-то найдут коронавирус, то присутствующих предупредят о рисках, а также они будут должны сдать тест.