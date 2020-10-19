В «Мармаксе» рассказали о продлении программы льготной ипотеки до 2021 года

Президент предложил продлить программу до середины 2021 года.

Президент Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых до середины 2021 года. Эта программа — одна из действующих сейчас в стране мер поддержки строительной отрасли и граждан. Ее действие должно закончиться уже 1 ноября.

В пресс-центре строительной компании «Мармакс» рассказали, как программа повлияла на рост спроса на квартиры в новостройках: «Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых уже обеспечила строительство в России более 11 млн кв. м. многоквартирного жилья. Об этом не так давно сообщил руководитель аналитического центра „Дом.РФ“. Льготная ипотека была запущена в мае 2020 года и стала частью антикризисных мер. Льготная ипотека позволяет жителям регионов оформить кредит до 6 млн рублей на квартиру в новостройке сроком на 20 лет с первоначальным взносом от 15%. Недополученную прибыль банкам субсидирует государство.

Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, эта программа стала одной из самых успешных антикризисных мер, в ее рамках выдано уже более 220 тысяч кредитов на 630 миллиардов рублей».

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых минимум до середины 2021 года на фоне все еще непростой экономической ситуации.

« Компания „Мармакс“ не остается в стороне и приравнивает ипотеку к 100% оплате, поэтому на все квартиры от „Мармакс“ сейчас действует специальная цена. Если в правительстве примут решение о продлении сроков работы льготной ипотеки, компания продлит сотрудничество с банками-партнерами по данной программе», — рассказали в организации.

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