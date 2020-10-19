Умерла старейший работник рязанского телевидения Наталья Андронова

Она была единственной в регионе женщиной — студийным оператором.

В пятницу, 16 октября, умерла старейший работник рязанского телевидения Наталья Андронова. Она была единственной в регионе женщиной — студийным оператором.

Андронова вместе со своими ближайшими коллегами и друзьями Владимиром Бочковым, Валерием Майоровым, Любовью Номероцкой создавала рязанское региональное телевидение, входила в команду «Субботнего телеканала», а в последние годы была студийным оператором вечернего выпуска программы «Вести-Рязань».