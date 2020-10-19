Собянин высказался о введении комендантского часа в Москве

Мэр столицы прокомментировал ситуацию в Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что комендантский час, запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд считаются крайними мерами, они неприемлимыми и невозможны. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Собянин отметил, что для оптимальной стратегии нужно найти «средний путь» между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер.

Он напомнил, что жители старше 65 лет должны оставаться дома. Ограничения также касаются граждан с хроническими болезнями. Школьники старших классов студенты вузов, колледжей с понедельника переходят на «удаленку». Также не ходят в детсады малыши до трех лет.

По словам Собянина, всего на удаленную работу перешли более миллиона человек.

Всего дома остаются около 6,5 миллиона человек, что составляет 50% жителей Москвы.