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Сараевец отправился в колонию за поджог собутыльника
Приговор вступил в законную силу.

Вступил в силу приговор, который 17 июля вынесли сараевцу, поджегшего знакомых. Об этом сообщил Рязанский облсуд.

Случай произошел в середине июня 2019 года. К мужчине пришли знакомые, они выпили. Через некоторое время хозяин выгнал гостей, но те стали стучать ему в окна и дверь. Сараевец взял канистру с бензином и вылил на одного мужчину, тот испугался и убежал. Затем он облил другого, но тот отказался уходить, поэтому хозяин дома поджег его одежду.

Потерпевший получил ожоги 3-й степени, его госпитализировали с поражениями 70% общей поверхности тела и термическом ожогом слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Все это осложнилось развитием ожоговой болезни, которая стала причиной смерти.

Поджигателя приговорили к 12 годам в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год.