Рязанка лишилась сережек в развлекательном заведении

Женщину нашла полиция.

В Рязани задержали женщину, подозреваемую в краже сережек из развлекательного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась 27-летняя девушка, которая сообщила, что у нее пропали золотые сережки. В тот вечер она была в развлекательном заведении, где отмечала праздник с приятелями. Девушке подарили золотые сережки. Она надела их, а второй комплект положила в коробочку и оставила на столе.

Позже она пропала.

Полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения и увидели, что сережки забрала одна из женщин, отдыхавшая за соседним столом.

Личности участников застолья установили. К краже оказалась причастна 32-летняя рязанка. Золотые сережки нашли у нее дома. Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.