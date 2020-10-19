Рязанка на «пятнадцатой» врезалась в «Пежо», машины вылетели в кювет

На заднем сидении иномарки в специальном кресле ехал четырехлетний ребенок.

В субботу, 17 октября, в селе Подвислово Ряжского района произошла авария. Об этом пишет издательство « Пресса ».

Примерно в 17:20 53-летняя рязанка на «ВАЗ-21150» выехала на «встречку» и столкнулась с Peugeot 308 под управлением 34-летней женщины. После этого автомобили вылетели в кювет.

На заднем сидении иномарки в специальном кресле ехал четырехлетний ребенок, он не пострадал. Взрослым помощь медиков также не понадобилась.