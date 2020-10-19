Рязанец скончался после того, как его избили двое мужчин

Подозреваемые уже были судимы.

Житель Рязанского района скончался после того, как его избили двое мужчин. Об этом пишет « МК в Рязани ».

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября. Ранее судимые 27-летний и 33-летний рязанцы были у 59-летнего знакомого, они выпивали. Во время застолья произошел конфликт, в ходе которого гости избили хозяина дома руками и ногами.

Потерпевший скончался в больнице 7 октября от острой респираторной недостаточности, травмы грудной клетки и перелома трех ребер.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», одного из них задержали.