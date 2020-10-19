Рязанцы завоевали медали первенства России по тхэквондо ВТФ

Первенство России по тхэквондо ВТФ среди юниоров до 21 года прошло с 14 по 18 октября.

Рязанцы завоевали медали первенства России по тхэквондо ВТФ. Об этом сообщили в региональном минспорте .

Первенство России по тхэквондо ВТФ среди юниоров до 21 года прошло с 14 по 18 октября в городе Шахты Ростовской области. За медали боролись более чем 35 субъектов.

Второе место в весовой категории 73 кг заняла кандидат в мастера спорта России, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», проходящий спортивную подготовку в СШОР «Академия единоборств», Дарья Замятина (тренер Шахоб Саидов).

«Бронзу» в весовой категории 63 кг завоевал мастер спорта России международного класса спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП» Андрей Канаев, проходящий спортивную подготовку в СШОР «Юпитер» Рязани. Спортсмена тренируют Сергей Касьяненко и Шахоб Саидов.