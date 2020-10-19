Рязанцам предложили бесплатно сдать шины на переработку

Рязанцам предложили бесплатно сдать любое количество автомобильных покрышек на переработку. Акция, которую запустил экологический альянс «
Отмечается, что шины не относятся к ТКО, поэтому региональный оператор не вывозит их с контейнерных площадок. При этом из-за токсичного химического состава покрышки относятся к отходам III — IV класса опасности. Они разлагаются более века.
Юридические и физические лица смогут сдать шины на переработку ООО «Раббер Даст Продакшн», предприятие изготавливает из них резиновую крошку и изделия из крошки. Покрышки нужно самостоятельно доставлять и выгружать под навесом по адресу: улица Промышленная, дом 21 литера А, Н1.
Более подробную информацию можно получить по телефону: