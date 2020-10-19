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Роспотребнадзор назвал максимальное число зараженных на пике COVID-19 в России
Рост заболеваемости пока продолжается, несмотря на каникулы школьников и «удаленку» некоторых взрослых.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала РИА Новости, что Россия приближается к пику по числу новых случаев заражения COVID-19 в сутки. По ее словам, рост заболеваемости пока продолжается, несмотря на каникулы школьников и «удаленку» некоторых взрослых.

При этом ограничительные меры не сразу дают эффект, считает Пшеничная. Даже при строгом соблюдении режима должен пройти хотя бы один инкубационный период — 14 дней.

Эксперт надеется, что суточный показатель прироста зараженных на пике COVID-19 не превысит отметку в 20 тысяч человек. Однако она напомнила, что на это могут негативно повлиять несоблюдение профилактических мер и переохлаждение.

«Процесс стабилизации может начаться в первой декаде ноября, однако все зависит от сознательности граждан», — заключила Пшеничная.