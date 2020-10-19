Роспотребнадзор назвал максимальное число зараженных на пике COVID-19 в России

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала
При этом ограничительные меры не сразу дают эффект, считает Пшеничная. Даже при строгом соблюдении режима должен пройти хотя бы один инкубационный период — 14 дней.
Эксперт надеется, что суточный показатель прироста зараженных на пике COVID-19 не превысит отметку в 20 тысяч человек. Однако она напомнила, что на это могут негативно повлиять несоблюдение профилактических мер и переохлаждение.
«Процесс стабилизации может начаться в первой декаде ноября, однако все зависит от сознательности граждан», — заключила Пшеничная.