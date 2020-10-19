Приставы добились выплаты зарплат рязанским дорожникам

Добровольно компания законные требования не исполняла.

Приставы добились выплаты зарплат рязанским дорожникам. С февраля 2020 года им задолжали около четырех миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального УФСП.

Добровольно компания, которая занимается строительством дорог и магистралей, законные требования не исполняла. Поэтому приставы арестовали расчетные счета фирмы и изъяты средства, принадлежащие предприятию.

После этого работникам перечислили все деньги.