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Приставы добились выплаты зарплат рязанским дорожникам
Добровольно компания законные требования не исполняла.

Приставы добились выплаты зарплат рязанским дорожникам. С февраля 2020 года им задолжали около четырех миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального УФСП.

Добровольно компания, которая занимается строительством дорог и магистралей, законные требования не исполняла. Поэтому приставы арестовали расчетные счета фирмы и изъяты средства, принадлежащие предприятию.

После этого работникам перечислили все деньги.