Приставы добились выплаты зарплат рязанским дорожникам
Добровольно компания законные требования не исполняла.
Приставы добились выплаты зарплат рязанским дорожникам. С февраля 2020 года им задолжали около четырех миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального УФСП.
Добровольно компания, которая занимается строительством дорог и магистралей, законные требования не исполняла. Поэтому приставы арестовали расчетные счета фирмы и изъяты средства, принадлежащие предприятию.
После этого работникам перечислили все деньги.