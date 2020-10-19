Почти в 40 рязанских образовательных учреждениях нашли COVID-19

Всего в регионе зарегистрировано 9434 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 8:30 в понедельник, 19 октября, в Рязани коронавирус зарегистрирован в 38-ми образовательных учреждениях: 11 ДОУ, 19 школах, пяти ссузах и трех вузах. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Всего в регионе зарегистрировано 9434 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

28819 граждан приехали из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактировали с больными и подозрительными на заболевание.

Под меднаблюдением находятся 3137 человек. 25 682 человека его уже прошли, они обследованы и здоровы.