Пьяный сасовец устроил ДТП на угнанном автомобиле

В Сасове задержали 47-летнего мужчину, угнавшего автомобиль у приятеля. Об этом сообщила
В полицию сообщили, что неизвестный на «десятке» устроил ДТП на окраине города с другим автомобилем и скрылся. По мнению очевидцев, виновник был пьян.
На место выехали автоинспекторы. Они разыскали машину на окраине городе. За рулем был 47-летний местный житель, он был пьян.
Мужчину привлекали ранее к уголовной ответственности за хищения и преступление, связанное с оборотом наркотиков.
Выяснилось, что угнанная машина принадлежала его соседу — 32-летнему сасовцу.
У угонщика во время досмотра нашли чужой телефон, о пропаже которого заявил сосед.
Выяснилось, что 47-летний приятель пришел к нему, когда тот спал, и забыл запереть дверь. В это время пьяный сосед зашел в дом. Он хотел занять у него денег, но застал спящим. Затем злоумышленник заметил на столе телефон и ключи от машины, и решил прокатиться на ней, после чего попал в ДТП.
Мужчину задержали.
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ («Угон») и по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.