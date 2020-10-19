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Пьяный сасовец устроил ДТП на угнанном автомобиле
Мужчину задержала полиция.

В Сасове задержали 47-летнего мужчину, угнавшего автомобиль у приятеля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию сообщили, что неизвестный на «десятке» устроил ДТП на окраине города с другим автомобилем и скрылся. По мнению очевидцев, виновник был пьян.

На место выехали автоинспекторы. Они разыскали машину на окраине городе. За рулем был 47-летний местный житель, он был пьян.

Мужчину привлекали ранее к уголовной ответственности за хищения и преступление, связанное с оборотом наркотиков.

Выяснилось, что угнанная машина принадлежала его соседу — 32-летнему сасовцу.

У угонщика во время досмотра нашли чужой телефон, о пропаже которого заявил сосед.

Выяснилось, что 47-летний приятель пришел к нему, когда тот спал, и забыл запереть дверь. В это время пьяный сосед зашел в дом. Он хотел занять у него денег, но застал спящим. Затем злоумышленник заметил на столе телефон и ключи от машины, и решил прокатиться на ней, после чего попал в ДТП.

Мужчину задержали.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ («Угон») и по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.