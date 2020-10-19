Обновлены данные о заболевших коронавирусом в районах Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 9610 человек, заболевших коронавирусом.
По состоянию на 12:00 в понедельник, 19 октября, в Рязанской области зарегистрировано 9610 человек, заболевших коронавирусом. В оперштабе назвали населенные пункты с зараженными.
- 5007 — Рязань;
- 438 — Рязанский район;
- 272 — Скопин;
- 261 — Ряжск;
- 237 — Рыбное;
- 231 — Касимов;
- 209 — Сасово;
- 169 — Шиловский район;
- 167 — Новомичуринск;
- 162 — Скопинский район;
- 155 — Рыбновский район;
- 151 — Клепиковский район;
- 149 — Касимовский район;
- 142 — Спасский район;
- 140 — Михайловский район;
- 117 — Шилово;
- 109 — Михайлов;
- 89 — Александро-Невский;
- 82 — Сараевский район;
- 76 — Александро-Невский район;
- 69 — Старожиловский район;
- 67 — Сапожок;
- 65 — Кораблино;
- 63 — Шацкий район;
- 60 — Сасовский район;
- 58 — Сараи;
- 57 — Старожилово;
- 55 — Пронский район и Спасск-Рязанский;
- 54 — Захаровский район;
- 51 — Шацк;
- 49 — Чучково;
- 44 — Пронск и Ряжский район;
- 42 — Чучковский район;
- 41 — Милославский район;
- 40 — Спас-Клепики;
- 38 — Милославское;
- 37 — Захарово;
- 35 — Путятинский район;
- 34 — Кораблинский район и Ухолово;
- 29 — Путятино;
- 25 — Ермишинский район и Кадом;
- 24 — Ермишь;
- 17 — Сапожковский район;
- 14 — Ухоловский район;
- 9 — Пителинский район;
- 7 — Кадомский район;
- 6 — Пителино.
Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть по