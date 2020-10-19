На улице Островского перекрыли движение

Движение перекрыли до 26 октября.

На улице Островского перекрыли движение в районе дома №95 по двум полосам в сторону улицы Осипенко. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение перекрыли с 8:00 18 октября до 18:00 26 октября.

Из-за этого временно изменилось движение троллейбусов: