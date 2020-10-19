На улице Островского перекрыли движение
Движение перекрыли до 26 октября.
На улице Островского перекрыли движение в районе дома №95 по двум полосам в сторону улицы Осипенко. Об этом сообщил
Движение перекрыли с 8:00 18 октября до 18:00 26 октября.
Из-за этого временно изменилось движение троллейбусов:
- №5 от конечной остановки улицы Строителей поедут по улицам Островского, Чкалова, Вокзальной, Первомайскому проспекту, Маяковского, Есенина, Спортивной, Гагарина до остановки «памятник Ф. Полетаеву», далее в обратном направлении по тем же улицам;
- №12 поедут от конечной остановки «завод „Рязцветмет“» до остановки «памятник Ф. Полетаеву», далее в обратном направлении.