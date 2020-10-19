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На улице Островского перекрыли движение
Движение перекрыли до 26 октября.

На улице Островского перекрыли движение в районе дома №95 по двум полосам в сторону улицы Осипенко. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение перекрыли с 8:00 18 октября до 18:00 26 октября.

Из-за этого временно изменилось движение троллейбусов:

  • №5 от конечной остановки улицы Строителей поедут по улицам Островского, Чкалова, Вокзальной, Первомайскому проспекту, Маяковского, Есенина, Спортивной, Гагарина до остановки «памятник Ф. Полетаеву», далее в обратном направлении по тем же улицам;
  • №12 поедут от конечной остановки «завод „Рязцветмет“» до остановки «памятник Ф. Полетаеву», далее в обратном направлении.