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Пьяный водитель устроил серьезное ДТП на улице Циолковского
В ДТП пострадали два человека.

В субботу, 18 октября, примерно в 1:35 в Рязани около дома №17 по улице Циолковского произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

24-летний житель Захаровского района на Toyota Rav4 столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого был 28-летний житель Пронского района.

Водитель и 21-летняя пассажирка Volkswagen получили травмы. Пострадавшим оказали медпомощь.

Выяснилось, что водитель Toyota был пьян. Степень опьянения составила 0,459 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в два раза превышает допустимый уровень.

Нарушителю грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение «прав».