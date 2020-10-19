Пьяный водитель устроил серьезное ДТП на улице Циолковского

В ДТП пострадали два человека.

В субботу, 18 октября, примерно в 1:35 в Рязани около дома №17 по улице Циолковского произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

24-летний житель Захаровского района на Toyota Rav4 столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого был 28-летний житель Пронского района.

Водитель и 21-летняя пассажирка Volkswagen получили травмы. Пострадавшим оказали медпомощь.

Выяснилось, что водитель Toyota был пьян. Степень опьянения составила 0,459 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в два раза превышает допустимый уровень.

Нарушителю грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение «прав».