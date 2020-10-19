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Елена Малышева показала сюжет про Рязань в программе «Здоровье»
Она вышла в эфир в воскресенье, 18 октября.

Телеведущая Елена Малышева показала сюжет про рязанскую вакцину от гриппа в программе «Здоровье». Она вышла в эфир в воскресенье, 18 октября.

В начале программы Малышева заявила, что ее утро началось в «прекрасном городе Рязани». На Кремлевском валу ведущая вместе с актером, одетым в костюм стрельца, вспомнила о моровом поветрии (чуме), которое пришло в Рязанское княжество в 17 веке. Все меры, которые приняли в то время, не увенчались успехом.

Во второй части сюжета Елена Малышева побывала на рязанском заводе, где изготавливают вакцину от гриппа «Ультрикс». Предприятие производит в сутки до 350 тысяч таких доз. Ведущая показала, как делают вакцину от гриппа. В этом году, как рассказали в программе, появилось три новых штамма. «От гриппа нужно привиться обязательно, чтобы защитить народ России от этой эпидемии», — заявила Малышева.

В конце сюжета теледоктор добавила, что грипп по-прежнему страшнее коронавируса: «От него в огромном количестве гибнут дети. А от коронавируса они не погибают».