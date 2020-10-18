Вступили в силу новые правила получения пенсий

Россияне по-прежнему могут сами выбирать, получать ли пенсию на карту или через отделения почты.

В воскресенье, 18 октября, вступили в силу новые правила получения пенсий. Согласно приказу Минтруда, пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают выплаты, смогут оставить неизменной дату ее доставки.

Как пояснила « Парламентской газете » зампредседателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, ранее при смене банка сроки получения пенсии могли «ощутимо» сдвинуться. Так, например, в одном банке пенсионер получал выплаты 9 числа, а в другом — 23.

Россияне могут сами выбирать, получать ли пенсию на карту или через отделения почты. В Минтруде пояснили, что в первом случае выплаты обычно приходят раньше.

Для смены способа получения пенсии необходимо уведомить Пенсионный фонд через заявление в территориальный орган ПФР или электронный запрос на портале Госуслуг.