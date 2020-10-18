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Вступили в силу новые правила получения пенсий
Россияне по-прежнему могут сами выбирать, получать ли пенсию на карту или через отделения почты.

В воскресенье, 18 октября, вступили в силу новые правила получения пенсий. Согласно приказу Минтруда, пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают выплаты, смогут оставить неизменной дату ее доставки.

Как пояснила «Парламентской газете» зампредседателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, ранее при смене банка сроки получения пенсии могли «ощутимо» сдвинуться. Так, например, в одном банке пенсионер получал выплаты 9 числа, а в другом — 23.

Россияне могут сами выбирать, получать ли пенсию на карту или через отделения почты. В Минтруде пояснили, что в первом случае выплаты обычно приходят раньше.

Для смены способа получения пенсии необходимо уведомить Пенсионный фонд через заявление в территориальный орган ПФР или электронный запрос на портале Госуслуг.