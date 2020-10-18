В воскресенье, 18 октября, вступили в силу новые правила получения пенсий. Согласно приказу Минтруда, пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают выплаты, смогут оставить неизменной дату ее доставки.
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Россияне могут сами выбирать, получать ли пенсию на карту или через отделения почты. В Минтруде пояснили, что в первом случае выплаты обычно приходят раньше.
Для смены способа получения пенсии необходимо уведомить Пенсионный фонд через заявление в территориальный орган ПФР или электронный запрос на портале Госуслуг.