Врач рассказал, нужно ли носить маску зимой
Специалист отметил, что поведение коронавируса зимой еще не изучили.
Заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал в интервью
Карабиненко уточнил, что точные рекомендации по противодействию COVID-19 в холодное время года появятся позже.
«Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что также себя ведет и коронавирус. К тому же в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям», — объяснил он.
Врач посоветовал сделать прививки и укреплять иммунитет.