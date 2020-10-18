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Врач рассказал, нужно ли носить маску зимой
Специалист отметил, что поведение коронавируса зимой еще не изучили.

Заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал в интервью радио Sputnik, что россиянам нужно носить маску зимой. Он отметил, что поведение коронавируса зимой еще не изучили, поэтому следует соблюдать меры безопасности.

Карабиненко уточнил, что точные рекомендации по противодействию COVID-19 в холодное время года появятся позже.

«Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что также себя ведет и коронавирус. К тому же в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям», — объяснил он.

Врач посоветовал сделать прививки и укреплять иммунитет.