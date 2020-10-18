Врач рассказал, нужно ли носить маску зимой

Специалист отметил, что поведение коронавируса зимой еще не изучили.

Заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал в интервью радио Sputnik , что россиянам нужно носить маску зимой. Он отметил, что поведение коронавируса зимой еще не изучили, поэтому следует соблюдать меры безопасности.

Карабиненко уточнил, что точные рекомендации по противодействию COVID-19 в холодное время года появятся позже.

«Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что также себя ведет и коронавирус. К тому же в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям», — объяснил он.

Врач посоветовал сделать прививки и укреплять иммунитет.