Власти исключили жесткий карантин в российских школах

Ситуацию прокомментировали в Минпросвещения.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что речи о локдауне в российской системе образования не идет. Об этом передает ТАСС .

По словам Кравцова, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Он отметил, что Москва и региона продолжают работу, необходимую для защиты здоровья с учетом сложившейся ситуации. Меры разнятся в зависимости от ситуации в регионах, отметил Кравцов.

Министр также сообщил, что примерно 0,31% российских школ закрыты на карантин из-за коронавируса, 0,22% - из-за ОРВИ и гриппа. По его словам, в связи с сезонными ОРВИ и гриппом закрыты 88 школ.