В Рязани осудили распространительницу наркотиков
Женщина перевозила наркотики из разных регионов.
В Рязани осудили жительницу Карачаево-Черкесской республики, распространявшей наркотики. Об этом сообщил
В конце января 2019 года женщина договорилась о передаче наркотиков бесконтактным способом. Она забирала запрещенные вещества из тайников в одном регионе и перевозила в другой субъект.
Преступница работала в Ростовской области, республике Татарстан, Московской области.
При доставке наркотиков массой более килограмма в Самарскую область женщину задержали рязанские полицейские.
Ей назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.