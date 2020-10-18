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В Рязани осудили распространительницу наркотиков
Женщина перевозила наркотики из разных регионов.

В Рязани осудили жительницу Карачаево-Черкесской республики, распространявшей наркотики. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В конце января 2019 года женщина договорилась о передаче наркотиков бесконтактным способом. Она забирала запрещенные вещества из тайников в одном регионе и перевозила в другой субъект.

Преступница работала в Ростовской области, республике Татарстан, Московской области.

При доставке наркотиков массой более килограмма в Самарскую область женщину задержали рязанские полицейские.

Ей назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.