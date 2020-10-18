В России утвердили новые правила целевого обучения в вузах и колледжах

Изменения вступают в силу с 1 января.

В России утвердили новые правила целевого обучения в вузах и колледжах. Постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил сайт кабмина.

Согласно документу, направляющие абитуриентов на целевое обучение образовательные организации должны будут возместить бюджету расходы на обучение студента в случае отказа в принятии его на работу. Сейчас это правило распространяется на все организации, кроме образовательных.

Кроме того, в новых правилах уточняется, что количество бюджетных мест на целевое обучение, выделяемое регионам, будет согласовываться с органами госвласти субъектов.

Изменения вступают в силу с 1 января.

Напомним, «целевики» получают возможность бесплатно получить образование по направлениям будущих работодателей, обязуясь после учебы проработать не менее трех лет в направившей их организации.