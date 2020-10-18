В Роспотребнадзоре оценили риск появления агрессивного варианта COVID-19

Эксперт уточнил, что коронавирус может приобрести мутации во время циркуляции между видами.

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский оценил риск появления агрессивного варианта COVID-19. По его словам, если коронавирус и приобретет агрессивные мутации, то к этому времени изобретут эффективные вакцины, передает РБК.

Покровский уточнил, что коронавирус может приобрести мутации во время циркуляции между видами. По словам ученого, пока COVID-19 пока не проявлял такой мутационной способности, как вирус гриппа.

«Поэтому я не думаю, что здесь опасность будет такой же высокой», — считает Покровский.