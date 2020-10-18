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В Окском заповеднике журавли прошли диспансеризацию
Диагностику удалось провести на месте.

В Окском заповеднике журавли прошли диспансеризацию. Ее организовали сотрудники Питомника редких видом журнавлей и ветврачи Госпиталя дикой природы, сообщила научный сотрудник заповедника Татьяна Постельных.

Рентгеновский аппарат и портативный биохимический анализатор крови Госпиталя позволили провести диагностику на месте. Ранее, как отмечает Постельных, такое было возможно только в условиях стационара.

Справка:

В августе 2019 года специалисты объединились в новом природоохранном проекте, который получил название Фонд «Госпиталь дикой природы».

Фото Татьяны Постельных