В Окском заповеднике журавли прошли диспансеризацию

Диагностику удалось провести на месте.

В Окском заповеднике журавли прошли диспансеризацию. Ее организовали сотрудники Питомника редких видом журнавлей и ветврачи Госпиталя дикой природы, сообщила научный сотрудник заповедника Татьяна Постельных.

Рентгеновский аппарат и портативный биохимический анализатор крови Госпиталя позволили провести диагностику на месте. Ранее, как отмечает Постельных, такое было возможно только в условиях стационара.

Справка:

В августе 2019 года специалисты объединились в новом природоохранном проекте, который получил название Фонд « Госпиталь дикой природы ».

Фото Татьяны Постельных