Ученые назвали новый симптом коронавируса

Симптом озвучили ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета назвали новый симптом коронавируса. По их словам, о заражении может сигнализировать изменение слуха, передает РИА Новости со ссылкой на Express .

Некоторые пациенты с COVID-19 жаловались на звон или шум в ушах. Кроме того, были случаи, когда больные тяжелой формой коронавируса с этими симптомами в дальнейшем теряли слух.

В связи с этим ученые призвали обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и проявить беспокойство, если этот симптом сочетается с другими признаками COVID-19.