Собянин назвал условия для улучшения ситуации с коронавирусом

Он объяснил, кого больше всего затрагивают меры по борьбе с коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом в Москве может улучшиться, если ограничить передвижения горожан из уязвимых групп. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала « Россия 1 ».

По его словам, больше всего меры по борьбе с коронавирусом затрагивают тех, чье влияние на занятость, зарплаты и доходы населения минимально. Собянин отметил, что это группа 65+ (около 600 тысяч человек), школьники (миллион, из которых половина — с 6 по 11 класс).

По словам мэра столицы, распространение инфекции можно замедлить, если горожане будут меньше передвигаться по Москве и контактировать.