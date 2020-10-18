Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев на следующей неделе
По данным синоптиков, будет прохладно и дождливо.
Гидрометцентр
В понедельник днем ожидается до +8 градусов, во вторник до +6 градусов. В среду и четверг температура будет держаться в пределах +5, +6 градусов. В пятницу потеплеет до +11 градусов.
Ночами от нуля до +4 градусов.
Согласно прогнозу, дожди должны быть в течение всей недели. В ночь на вторник и четверг возможен снег.
Ожидается облачная погода, прояснения возможны в среду.