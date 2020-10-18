Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев на следующей неделе

По данным синоптиков, будет прохладно и дождливо.

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на рабочую неделю, с 19 по 23 октября. По данным синоптиков, будет прохладно и дождливо.

В понедельник днем ожидается до +8 градусов, во вторник до +6 градусов. В среду и четверг температура будет держаться в пределах +5, +6 градусов. В пятницу потеплеет до +11 градусов.

Ночами от нуля до +4 градусов.

Согласно прогнозу, дожди должны быть в течение всей недели. В ночь на вторник и четверг возможен снег.

Ожидается облачная погода, прояснения возможны в среду.