Шиловец получил срок за ранение знакомой ножом

Мужчине назначили срок.

Шиловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, который ранил знакомую. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Летом 2020 года мужчина пришел в гости знакомой. Из-за ревности он ударил ее ножом в живот. Женщина испугалась, попросила знакомого не убивать ее. Злоумышленник опомнился и помог перевязать рану и вызвать скорую. Пострадавшую увезли в больницу и сделали операцию.

Мужчина явился с повинной. Он способствовал расследованию преступления, извинился перед пострадавшей и раскаялся.

Ему назначили два года лишения свободы в колонии общего режима.