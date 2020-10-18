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Россияне рассказали о странных осложнениях после коронавируса
Пользователи пожаловались на выпадение волос, повышение сахара в крови, проблемы с желудком и обонянием.

Россияне, переболевшие COVID-19, рассказали об осложнениях. На комментарии, опубликованные в закрытой группе в Facebook, обратили внимание журналисты портала 66.ru.

Пользователи пожаловались на выпадение волос, повышение сахара в крови, проблемы с желудком и обонянием.

У многих появились повышенная тревожность, головокружение, панические атаки, а также появились проблемы с памятью.

Одна из пользователей рассказала, что ее начало «колотить», а также сообщила об онемении ног ниже колен. О такой же проблеме рассказала другая участница группы.

У одного из комментаторов возникли симптомы диабета, но уровень сахара остался в норме.

«Сильная сухость во рту, очень частое мочеиспускание, слабость, головокружение после еды и до приема пищи, после еды бросает в жар, пью по три-четыре литра жидкости в день», — рассказал мужчина.

Одной женщине пришлось удалять зуб из-за иммунной реакции.