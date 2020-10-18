Оперштаб обновил данные о COVID-19 в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 9 521 человек.
В воскресенье, 18 октября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в области. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 9 521 человек в
- Рязани — 4964;
- Рязанском районе — 434,
- Скопине — 270;
- Ряжске — 259;
- Рыбном — 235;
- Касимове — 228;
- Сасове — 208;
- Шиловском районе — 169;
- Новомичуринске — 167;
- Скопинском районе — 162;
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- Рыбновском районе — 154;
- Клепиковском районе — 151;
- Касимовском районе — 149;
- Спасском районе — 142;
- Михайловском районе — 136;
- Шилове — 117;
- Михайлове — 102;
- Александро-Невском — 88;
- Сараевском районе — 80;
- Александро-Невском районе — 76;
- Сапожке — 67;
- Старожиловском районе — 66;
- Кораблине — 62;
- Шацком районе — 62;
- Сасовском районе — 59;
- Сараях — 58;
- Старожилове — 57;
- Пронском районе — 55;
- Спасске-Рязанском — 55;
- Захаровском районе — 54;
- Шацке — 50;
- Чучкове — 46;
- Пронске — 43;
- Ряжском районе — 42;
- Милославском районе — 41;
- Чучковском районе — 41;
- Спас-Клепиках — 40;
- Милославском — 38;
- Захарове — 36;
- Путятинском районе — 35;
- Кораблинском районе — 34;
- Ухолове — 34;
- Путятине — 29;
- Ермишинском районе — 25;
- Кадоме — 25;
- Ермиши — 23;
- Сапожковском районе — 17;
- Ухоловском районе — 14;
- Пителинском районе — 9;
- Кадомском районе — 7;
- Пителине — 6.