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Оперштаб обновил данные о COVID-19 в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 9 521 человек.

В воскресенье, 18 октября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в области. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 9 521 человек в

  • Рязани — 4964;
  • Рязанском районе — 434,
  • Скопине — 270;
  • Ряжске — 259;
  • Рыбном — 235;
  • Касимове — 228;
  • Сасове — 208;
  • Шиловском районе — 169;
  • Новомичуринске — 167;
  • Скопинском районе — 162;
  • Рыбновском районе — 154;
  • Клепиковском районе — 151;
  • Касимовском районе — 149;
  • Спасском районе — 142;
  • Михайловском районе — 136;
  • Шилове — 117;
  • Михайлове — 102;
  • Александро-Невском — 88;
  • Сараевском районе — 80;
  • Александро-Невском районе — 76;
  • Сапожке — 67;
  • Старожиловском районе — 66;
  • Кораблине — 62;
  • Шацком районе — 62;
  • Сасовском районе — 59;
  • Сараях — 58;
  • Старожилове — 57;
  • Пронском районе — 55;
  • Спасске-Рязанском — 55;
  • Захаровском районе — 54;
  • Шацке — 50;
  • Чучкове — 46;
  • Пронске — 43;
  • Ряжском районе — 42;
  • Милославском районе — 41;
  • Чучковском районе — 41;
  • Спас-Клепиках — 40;
  • Милославском — 38;
  • Захарове — 36;
  • Путятинском районе — 35;
  • Кораблинском районе — 34;
  • Ухолове — 34;
  • Путятине — 29;
  • Ермишинском районе — 25;
  • Кадоме — 25;
  • Ермиши — 23;
  • Сапожковском районе — 17;
  • Ухоловском районе — 14;
  • Пителинском районе — 9;
  • Кадомском районе — 7;
  • Пителине — 6.