Еще у 87 рязанцев подтвердился коронавирус

В России за сутки зарегистрировали 15 099 случаев заражения.

Еще у 87 рязанцев подтвердился коронавирус. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе выявили 9 434 случая заражения, выздоровели 7 065 человек (9 за сутки), умерли 56 (за сутки нет летальных случаев).

Еще 87 положительных тестов находятся на подтверждении.

В России за сутки зарегистрировали 15 099 случаев (всего 1 399 334), вылечились 5 377 пациентов (1 070 576), умерли 185 (24 187).