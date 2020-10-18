Эксперты рассказали, куда туристы хотят отправиться на Новый год
В прошлом году отдыхать в России хотела половина туристов.
Эксперты
Отмечатеся, что в прошлом году отдыхать в России хотела половина туристов.
Самые востребованные маршруты — Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Красноярск.
Среди зарубежных направления лидер — Стамбул. Также россияне хотели бы отправиться в Ташкент, Дубай, Мале, Анталью, Бишкек, Ош, Минск, Нур-Султан и Пхукет.