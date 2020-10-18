Эксперты рассказали, куда туристы хотят отправиться на Новый год

В прошлом году отдыхать в России хотела половина туристов.

Эксперты онлайн-сервиса Туту.ру рассказали, куда туристы хотят отправиться на Новый год. Специалисты проанализировали поисковые запросы с 15 сентября по 15 октября и выяснили, что на даты вылета с 25 декабря по 10 января большинство туристов (75%) хотят отправиться в российские города, за рубеж планируют вылететь 25% отдыхающих.

Отмечатеся, что в прошлом году отдыхать в России хотела половина туристов.

Самые востребованные маршруты — Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Красноярск.

Среди зарубежных направления лидер — Стамбул. Также россияне хотели бы отправиться в Ташкент, Дубай, Мале, Анталью, Бишкек, Ош, Минск, Нур-Султан и Пхукет.