В России выявили самую низкую продолжительность здоровой жизни в Европе

На первом по этому показателю Исландия.

В России выявили самую низкую продолжительность здоровой жизни в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал The Lancet .

Исследование «Глобальное бремя болезней» определило показатель, который обозначает годы жизни, утраченные из-за потери здоровья или инвалидности. Чем он выше, тем больше у населения хронических болезней.

По ожидаемой продолжительности здоровой жизни Россия заняла последнее место. На первом — Исландия (71,9 года).

Участвовавшие в исследовании российские ученые объясняют слабый результат рисками, которые вызывают курение, алкоголь, неправильное питание и низкая физическая активность.