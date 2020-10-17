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В России выявили самую низкую продолжительность здоровой жизни в Европе
На первом по этому показателю Исландия.

В России выявили самую низкую продолжительность здоровой жизни в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал The Lancet.

Исследование «Глобальное бремя болезней» определило показатель, который обозначает годы жизни, утраченные из-за потери здоровья или инвалидности. Чем он выше, тем больше у населения хронических болезней.

По ожидаемой продолжительности здоровой жизни Россия заняла последнее место. На первом — Исландия (71,9 года).

Участвовавшие в исследовании российские ученые объясняют слабый результат рисками, которые вызывают курение, алкоголь, неправильное питание и низкая физическая активность.