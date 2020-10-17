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В России возбудили дела о хищениях при строительстве и конструировании вертолета Ка-62
Ка-62 — средний многоцелевой вертолет, в настоящее время проходит испытания.

Следком возбудил три уголовных дела о хищениях порядка 3,6 млрд рублей при строительстве и конструировании вертолета Ка-62. Фигурантами стали должностные лица холдинга «Вертолеты России», компании «Камов» и Минпромторга, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что в июле 2019 года завели первое дело, в конце октября 2019 года — второе.

Согласно материалам первого дела, в период с 2012 года по 2014 год неустановленные подрядчики из АО «Камов» сдали как выполненные в полном объеме опытно-конструкторские работы заказчику АО «Вертолеты России».

«Они включали в себя изготовление двух фюзеляжей и окончательную сборку опытного вертолета Ка-62, создание натурного стенда Ка-62 и его транспортировку в ОАО „КумАПП“, а также разработку и изготовление стартеров-генераторов для Ка-62», — говорится в сообщении.

По данным следствия, на самом деле работы полностью не выполнили. России нанесли ущерб в 162,7 млн рублей.

Согласно материалам второго дела, с 2013 по 2016 год неустановленные должностные лица из АО «Камов» заключили контракты с Минпромторгом России, которому сдали те же самые вертолеты и стенды, что и «Вертолетам России», а также не выполнили сборку двух вертолетов. Общий ущерб составил более 700 млн рублей. Еще одно, уже третье дело возбудили в сентябре 2020 года, подробности пока неизвестны.

Ка-62 — средний многоцелевой вертолет, в настоящее время проходит испытания.