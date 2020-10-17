Ученые выяснили наиболее устойчивую к коронавирусу группу крови

Специалисты проанализировали данные свыше 473 тысяч человек.

Датские ученые выяснили наиболее устойчивую к коронавирусу группу крови. Согласно исследованиям, наименьшему риску заражения подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа), передает РИА Новости со ссылкой на портал MedicalXpress .

Специалисты проанализировали данные свыше 473 тысяч человек, сдавших тесты на CoViD-19. Среди заразившихся оказалось меньше пациентов с группой крови AB0 (первая группа) и больше с A (вторая), B (третья) и AB (четвертая). Исследователи объяснили, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, которые пропускают вирус в организм.

Ранее исследователи из Китая, США и Ирана пришли к выводу, что от вызванных коронавирусом осложнений чаще умирают заразившиеся со второй группой крови.