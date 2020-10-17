Сорокина вышла на субботник

Следующий субботник состоится 24 октября.

В субботу, 17 октября, мэр Рязани Елена Сорокина вышла на общегородской субботник. Об этом она написала в Facebook .

Глава администрации рассказала, что присоединилась к уборке участка на пересечении Московского шоссе и улицы Юбилейной. По ее словам, эта территория не входит в ежедневный график Дирекции благоустройства и периодически замусоривается.

«Вот уже вторую неделю в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке сотрудники администрации и наших муниципальных учреждений принимают участие в уборке общественных пространств, — написала мэр. — Радует, что рязанские предприятия и учреждения, территориальные общественные самоуправления, жители частного сектора активно участвуют в общегородских субботниках».

Следующий субботник состоится 24 октября. О месте и времени его проведения сообщат дополнительно.