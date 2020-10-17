СМИ: уроженец Москвы обезглавил учителя во Франции

Французская газета
Вечером в пятницу, 16 октября, около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин мужчина напал на учителя и обезглавил его. Предполагаемого преступника полицейские застрелили в соседней коммуне Эраньи. По сообщению газеты
Французские СМИ сообщают, что 5 октября учитель истории на уроке, обсуждая свободу слова, показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом.
По информации СМИ, по этому делу задержали девять человек, в числе которых были члены семьи подозреваемого.