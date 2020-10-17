\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 17
Вск, 18
14°
Пнд, 19
ЦБ USD 77.96 0.01 17/10
ЦБ EUR 91.3 -0.15 17/10
Нал. USD 77.75 / 79.52 01:57
Нал. EUR 91.11 / 92.2 18:14
Новости
Коронавирус
Публикации
Ипотечный удар. Почему в Рязани резко подорожали новостройки
Льготную ипотеку, предусматривающую выдачу россиянам кр...
5 часов назад
2 387
Маршруты, которых больше нет. Куда в Рязани пропадает общественный тра...
Общественный транспорт остается одной из самых болевых...
14 октября 12:29
12 977
Деньги возвращаются. Как заработать, делая ремонт
Как сэкономить и даже «заработать» на покупках, читайте...
13 октября 09:59
13 382
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
27 204
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
СМИ: уроженец Москвы обезглавил учителя во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом.

Французская газета Figaro со ссылкой на источник в судебной сфере сообщила, что в убийстве учителя в пригороде Парижа заподозрили уроженца Москвы. По информации издания, 18-летний Абдулах А. чеченского происхождения, передает РИА Новости.

Вечером в пятницу, 16 октября, около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин мужчина напал на учителя и обезглавил его. Предполагаемого преступника полицейские застрелили в соседней коммуне Эраньи. По сообщению газеты Figaro, подозреваемый состоял в банде в коммуне Эраньи, одним из членов которой был исламист.

Французские СМИ сообщают, что 5 октября учитель истории на уроке, обсуждая свободу слова, показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом.

По информации СМИ, по этому делу задержали девять человек, в числе которых были члены семьи подозреваемого.