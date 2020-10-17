СМИ: уроженец Москвы обезглавил учителя во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом.

Французская газета Figaro со ссылкой на источник в судебной сфере сообщила, что в убийстве учителя в пригороде Парижа заподозрили уроженца Москвы. По информации издания, 18-летний Абдулах А. чеченского происхождения, передает РИА Новости.

Вечером в пятницу, 16 октября, около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин мужчина напал на учителя и обезглавил его. Предполагаемого преступника полицейские застрелили в соседней коммуне Эраньи. По сообщению газеты Figaro , подозреваемый состоял в банде в коммуне Эраньи, одним из членов которой был исламист.

Французские СМИ сообщают, что 5 октября учитель истории на уроке, обсуждая свободу слова, показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом.

По информации СМИ, по этому делу задержали девять человек, в числе которых были члены семьи подозреваемого.