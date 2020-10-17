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Еще 88 рязанцев заразились коронавирусом
Общее число заболевших достигло 9 347.

За сутки в Рязанской области зафиксировали еще 88 случаев заражения. Об этом в субботу, 17 октября, сообщил столичный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 9 347. За сутки выписали 34 человека (всего 7 056), число умерших — 55.

Еще 87 положительных тестов находятся на подтверждении.

В России за сутки зарегистрировали 14 922 новых случаев заболевания (всего 1 384 235). Выписали 8 617 пациентов (всего 1 065 199), умерли 279 (всего 24 002).