Синоптики спрогнозировали «барическое дно» в столице

Кроме того, ожидаются ливни.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости о резком падении атмосферного давления в Москве. По его словам, «барическое дно» скажется на метеозависимых людях.

Тишковец отметил, что в столичном регионе ожидаются ливни. Так, в воскресенье, 18 октября, в Москве и области может выпасть треть месячной нормы осадков.

По словам синоптика, на севере Подмосковья возможен мокрый снег. К вечеру порывы ветра могут усилиться до 20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет в пределах нуля — плюс девяти градусов, днем ожидается до пяти-семи градусов тепла.