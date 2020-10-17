Синоптики спрогнозировали «барическое дно» в столице
Кроме того, ожидаются ливни.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец
Тишковец отметил, что в столичном регионе ожидаются ливни. Так, в воскресенье, 18 октября, в Москве и области может выпасть треть месячной нормы осадков.
По словам синоптика, на севере Подмосковья возможен мокрый снег. К вечеру порывы ветра могут усилиться до 20 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет в пределах нуля — плюс девяти градусов, днем ожидается до пяти-семи градусов тепла.