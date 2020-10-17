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Рязанка едва спаслась от мужа, собиравшегося зарубить ее топором
Инцидент произошел в Октябрьском районе.

Рязанка едва спаслась от мужа, который угрожал зарубить ее топором. Об этом сообщила пресс-служба регионального УВМД.

Инцидент произошел в Октябрьском районе. Супруги выпивали и «вспоминали проделки молодости». Под воздействием алкоголя 34-летняя женщина стала признаваться мужу в своих давних «похождениях и приключениях». Мужчина заинтересовался сюжетами из жизни жены, но та отказывалась выдавать «пикантные подробности».

Заподозрив супругу в измене, 45-летний рязанец пригрозил убить ее, если не расскажет правду.

«Испугавшись, женщина призналась, что никогда не изменяла любимому супругу, и, стараясь загладить вину за слишком откровенные рассказы, сказала, что в качестве примирения сходит в магазин за еще одной бутылочкой алкоголя», — говорится в сообщении.

Мужчина успокоился, а рязанка вызвала полицию. В отношении ее мужа возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.