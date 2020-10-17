Рязанец сгорел заживо, сжигая сено во дворе

Мужчина жег сено в яме, обложенной кирпичами.

Житель села Бастаново Сасовского района сгорел заживо, сжигая сено во дворе. Об этом сообщило издательство «Пресса».

В пятницу, 16 октября, на улице Центральной 62-летний мужчина жег сено в яме, обложенной кирпичами. По версии следствия, он случайно облился бензином, и его одежда вспыхнула.

Следователь Екатерина Войнова рассказала, что на тропе, по которой бежал мужчина, остались его обугленные следы. В левой руке мертвеца нашли коробок спичек.

По факту случившегося следком начал проверку.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что пожар распространился на площади 15 квадратных метров. Огонь не повредил дома.