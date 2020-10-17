Полиция: на машине по Почтовой проехал «трезвый водитель»

Нарушителя задержали.

За рулем Mitsubishi Outlander, который вечером 16 октября проехал по пешеходной улице Почтовый, был мужчина, оказывающий услуги «трезвого водителя». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Примерно в 3:15 Mitsubishi остановили на улице Есенина. Оказалось, что владелец машины выпил и ехал в ней в качестве пассажира. При этом «трезвый водитель» не был вписан в страховку, и с машины сняли госзнаки.

Нарушителя привлекли к административной ответственности, ему придется заплатить значительные штрафы.