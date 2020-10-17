Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России

Ей вручили два сертификата.

Певица и телеведущая Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России. В пятницу, 16 октября, создатель и главред Книги Станислав Коненко и рекордсмен Guinness World Records, эксперт Книги Андрей Лобков вручили ей два сертификата.

Один из них Бузова получила за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram. Отметим, что на аккаунт певицы подписаны 22 миллиона человек.

«Спасибо за вашу любовь, искренность и поддержку. Спасибо всем за интерес ко мне. Я вас всех, все 22 миллиона человек, люблю. Вы моя самая большая семья», — написала звезда.

Фото Instagram Ольги Бузовой