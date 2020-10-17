Обновлены данные о географии COVID-19 по Рязанской области

В региональном оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.

По состоянию на 11:30 субботы, 17 октября, в Рязанской области зарегистрировано 9 434 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В региональном оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.

4922 — Рязань;

430 — Рязанский район;

269 — Скопин;

254 — Ряжск;

235 — Рыбное;

228 — Касимов;

207 — Сасово;

166 — Шиловский район;

165 — Новомичуринск;

161 — Скопинский район;

153 — Рыбновский район;

149 — Касимовский район;

148 — Клепиковский район;

141 — Спасский район;

135 — Михайловский район;

117 — Шилово;

100 — Михайлов;

74 — Александро-Невский район;

66 — Сапожок и Старожиловский район;

62 — Шацкий район;

60 — Кораблино;

58 — Сасовский район и Сараи;

57 — Старожилово;

55 — Пронский район и Спасск-Рязанский;

51 — Захаровский район;

48 — Шацк;

45 — Чучково;

42 — Пронск;

41 — Милославский и Ряжский районы;

40 — Спас-Клепики и Чучковский район;

38 — Милославское;

35 — Захарово и Путятинский район;

34 — Ухолово;

33 — Кораблинский район;

29 — Путятино;

25 — Ермишинский район и Кадом;

20 — Ермишь;

17 — Сапожковский район;

14 — Ухоловский район;

9 — Пителинский район;

7 — Кадомский район;

6 — Пителино.