Обновлены данные о географии COVID-19 по Рязанской области

По состоянию на 11:30 субботы, 17 октября, в Рязанской области зарегистрировано 9 434 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В региональном оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.
4922 — Рязань;
430 — Рязанский район;
269 — Скопин;
254 — Ряжск;
235 — Рыбное;
228 — Касимов;
207 — Сасово;
166 — Шиловский район;
165 — Новомичуринск;
161 — Скопинский район;
153 — Рыбновский район;
149 — Касимовский район;
148 — Клепиковский район;
141 — Спасский район;
135 — Михайловский район;
117 — Шилово;
100 — Михайлов;
74 — Александро-Невский район;
66 — Сапожок и Старожиловский район;
62 — Шацкий район;
60 — Кораблино;
58 — Сасовский район и Сараи;
57 — Старожилово;
55 — Пронский район и Спасск-Рязанский;
51 — Захаровский район;
48 — Шацк;
45 — Чучково;
42 — Пронск;
41 — Милославский и Ряжский районы;
40 — Спас-Клепики и Чучковский район;
38 — Милославское;
35 — Захарово и Путятинский район;
34 — Ухолово;
33 — Кораблинский район;
29 — Путятино;
25 — Ермишинский район и Кадом;
20 — Ермишь;
17 — Сапожковский район;
14 — Ухоловский район;
9 — Пителинский район;
7 — Кадомский район;
6 — Пителино.
Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть по