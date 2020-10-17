Названы причины быстрого распространения COVID-19 в России
Эксперт считает, за лето россияне «совсем расслабились».
Член комитета Госдумы по здравоохранению, врач Борис Менделевич рассказал «
Менделевич считает, за лето россияне «совсем расслабились» и перестали носить маски и перчатки.
Стремительное увеличение случаев заражения, как уточнил эксперт, способствовало увеличению ответственности граждан.
«Только сейчас в общественном транспорте пассажиры уже на 80% стали соблюдать предписания», — заметил он.