Назван фактор, в шесть раз повышающий риск смерти от COVID-19

Эксперты выяснили, что усиливает воспалительную реакцию и значительно ослабляет иммунитет.

Ученые из Ливерпульского университета назвали фактор, в шесть раз повышающий риск смерти от COVID-19. По словам специалистов, это последовательное заболевание гриппом и коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на bioRxiv .

Эксперты провели эксперимент на мышах. Выяснилось, что зараженные сначала гриппом, а потом коронавирусом грызуны умирали в шесть раз чаще, чем животные только с COVID-19.

Исследователи пришли к выводу, что одновременная циркуляция в организме нескольких патогенов приводит к их конкуренции. Это значительно ослабляет иммунитет, усиливает воспалительную реакцию и, в конечном счете, негативно влияет на состояние больного.