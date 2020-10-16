Застрявшая в теле ребенка 29-летняя рязанка пришла на шоу к Малахову

Рязанка перестала стареть, когда в семилетнем возрасте пережила клиническую смерть.

29-летняя рязанка Евгения Семенова, которая застряла в теле семилетнего ребенка, пришла на передачу «Прямой эфир. Андрей Малахов» на телеканале Россия. Шоу с ее участием показали в пятницу, 16 октября.

Рязанка перестала стареть, когда в семилетнем возрасте пережила клиническую смерть, которая случилась из-за отека гортани.

На шоу у Малахова девушка рассказала о своей жизни. Вместе с ней на передачу пришла мама.