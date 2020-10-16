\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
10°
Сбт, 17
Вск, 18
14°
ЦБ USD 77.96 0.01 17/10
ЦБ EUR 91.3 -0.15 17/10
Нал. USD 77.75 / 79.52 16:55
Нал. EUR 91.11 / 92.25 18:14
Новости
Коронавирус
Публикации
Маршруты, которых больше нет. Куда в Рязани пропадает общественный тра...
Общественный транспорт остается одной из самых болевых...
14 октября 12:29
10 168
Деньги возвращаются. Как заработать, делая ремонт
Как сэкономить и даже «заработать» на покупках, читайте...
13 октября 09:59
10 855
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
24 676
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
24 986
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Застрявшая в теле ребенка 29-летняя рязанка пришла на шоу к Малахову
Рязанка перестала стареть, когда в семилетнем возрасте пережила клиническую смерть.

29-летняя рязанка Евгения Семенова, которая застряла в теле семилетнего ребенка, пришла на передачу «Прямой эфир. Андрей Малахов» на телеканале Россия. Шоу с ее участием показали в пятницу, 16 октября.

Рязанка перестала стареть, когда в семилетнем возрасте пережила клиническую смерть, которая случилась из-за отека гортани.

На шоу у Малахова девушка рассказала о своей жизни. Вместе с ней на передачу пришла мама.