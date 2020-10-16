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Вертолет санавиации совершил 50 вылетов по Рязанской области
За все время вертолет доставил в Рязань 18 детей и 32 взрослых.

Вертолет санавиации совершил по Рязанской области 50 вылетов. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщил главврач ОКБ Андрей Карпунин.

Он отметил, что за все время вертолет доставил в Рязань 18 детей и 32 взрослых. Первый вылет состоялся 27 июля.

Большинство пациентов, доставленных санавиацией, окзались жителями «отдаленных уголков региона». Один раз эвакуацию провели из Москвы.

«В одной из клиник находился на обследовании новорожденный ребенок, который вместе с мамой вернулся на Родину. Дважды врачи рязанской ОКБ вылетали для проведения экстренной операции на помощь коллегам из межрайонных медицинских центров», — рассказал Карпунин.

Он отметил, что вертолет используется в первые часы после происшествия, чтобы успеть спасти человека.