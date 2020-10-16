В Рязани перекроют движение на двух улицах

Улицы перекроют из-за дорожных работ.

В Рязани из-за дорожно-строительных работ перекроют движение по по 5-му Коломенскому проезду и улице Ветеринарной. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 00:00 19 октября до 23:00 25 октября будет перекрыт проезд на участке по по 5-му Коломенскому проезду от пересечения с Ветеринарной улицей до пересечения с Сельскохозяйственным переулком.

С 00:00 26 октября до 23:00 31 октября будет перекрыто движение по улице Ветеринарной от пересечения с 5-м Коломенским проездом до пересечения с 6-м Коломенским проездом.

На время работ на участках установят дорожные знаки.